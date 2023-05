Frau Mangold und ihr Gemüsegarten

Viernheim. Das Kindertheater am TiB (TAT) beteiligt sich mit einer besonderen Themenvorstellung an den Aktivitäten zur Bundesgartenschau. Am kommenden Freitag, 5. Mai, wird um 15 Uhr das Stück „Frau Mangolds kleiner Garten“ im alten Bahnhof präsentiert.

Schauplatz der Geschichte ist ein kleines Häuschen: Ganz weit hinten im Wiesenweg, dort wo die Straße in den Feldweg übergeht, steht das Haus mit der Nummer 43. Dort wohnt Frau Mangold. Sie ist berühmt für ihre Gemüsezucht, weit und breit gibt es kein besseres Gemüse.

Gießkannen das Geheimnis

Frau Mangold hat nämlich einen grünen Daumen. „Das Geheimnis sind die Gießkannen“, behauptet sie immer. Ob das wirklich so ist, wie Frau Mangold sich mit der Natur, mit Pflanzen und Tieren, beschäftigt, werden die Zuschauer in Viernheim erleben.

Das Stück ist aber nicht nur für alle großen und kleinen Naturliebhaber (ab drei Jahren) ein Muss, sondern bietet mit einer poetischen Geschichte, mit Spaß und Spannung und launiger Musik ein tolles Erlebnis.

Unterstützt wird die Aufführung vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst und dem Energieversorger EAM. Karten für die Vorstellung von „Frau Mangolds kleiner Garten“ sind ab 14.30 Uhr an der Tageskasse oder vorab im Büro der Jugendförderung im TiB zu erwerben. su