Französisch für den Urlaub

Viernheim. Wer Grundkenntnisse in Französisch braucht, um sich beispielsweise im Urlaub zu verständigen, für den hat die Volkshochschule Viernheim ein Angebot. Der fünftägige Online-Kompaktkurs in der vhs.cloud beginnt am 23. August und findet montags bis freitags, immer von 17.30 Uhr bis 19 Uhr, statt.

Referentin Solange Domisse vermittelt den Teilnehmern nach Angaben der VHS die wichtigsten Kenntnisse, damit jeder im Frankreich-Urlaub zurechtkommen kann: einfache Sätze und das notwendige Vokabular zu Alltagssituationen. Die Gebühr beträgt 30 Euro. Anmeldungen nimmt die VHS unter der Telefonnummer 06204/98 84 04 oder über die Internetseite vhs-viernheim.de entgegen. red