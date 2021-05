Frage des Durchfahrtsverbots bleibt

Viernheim. „Die Maßnahme hat für Fragezeichen gesorgt“, gibt Bastian Kempf zu. Der Erste Stadtrat erläuterte in der digitalen Sitzung des Ausschusses Umwelt, Energie, Bauen, warum im Bereich Käthe-Kollwitz-Straße/Charlie-Chaplin-Allee das Durchfahrtsverbot wieder in Kraft gesetzt wurde.

AdUnit urban-intext1

Die Grundzüge des Bebauungsplans von 1997 weisen eine Trennung der einzelnen Quartiere im Baugebiet Bannolzgraben auf. Die Durchfahrt sei nur für den öffentlichen Personennahverkehr und den Versorgungsverkehr frei gegeben. So sollte der Pkw-Verkehr eingeschränkt werden.

Das Durchfahrtsverbot über die Gleise an der Käthe-Kollwitz-Straße/Charlie-Chaplin-Allee hatte auch in den ersten Jahren Bestand. „Nachdem der Güterverkehr auf den Gleisen aufgenommen wurde, hat man den Übergang geöffnet, um es für Fußgänger und Radfahrer sicherer zu machen“, erklärte Kempf. Als der Schienenverkehr gänzlich eingestellt wurde, wurde das Durchfahrtsverbot nicht wieder in Kraft gesetzt –bis nun Anwohner auf die fehlende Anordnung hinwiesen.

Die Stadt Viernheim kann nun den Bebauungsplan ändern und die jahrelang praktizierte Durchfahrt wieder ermöglichen. Die andere Variante ist, den Bebauungsplan mit der verkehrlichen Trennung zu lassen und die Durchfahrtsverbote zwischen den Quartieren umzusetzen. „Es ist politische Entscheidung“ sagte Kempf. Die Stadtverordneten sollen sich in den nächsten Wochen selbst ein Bild vor Ort machen. Der Verkehr über die L3111 werde zunehmen, wenn keine Durchfahrt mehr erlaubt sei. Das sei nach Auskunft der Verwaltung kein Problem. „Die Verkehrsverträglichkeit ist gewährleistet“, erklärte Christoph Jung vom Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung. Zudem seien die Einmündungen auf die L3111 nicht als Unfallschwerpunkt notiert, ergänzte sein Kollege Carsten Miller.

AdUnit urban-intext2

Die Stadtverwaltung hat außerdem eine neue Satzung über die gärtnerische Gestaltung von Vorgärten aufgesetzt. „Schottergärten sind nicht nur schädlich fürs Klima, sondern funktionieren auch nicht als Lebensraum“, erläuterte Bastian Kempf, warum Viernheim in eine andere Richtung gehen und die Vorgärten begrünen will.

Bestandsschutz greift

Der Satzungsentwurf, der mit dem Hessischen Städte- und Gemeindebund abgestimmt ist, sieht vor, dass Vorgärten begrünt und bepflanzt werden. Maximal die Hälfte kann mit sogenannten Nebenanlagen belegt werden. Kempf betont außerdem: „Die Satzung betrifft nur die künftige Vorgartengestaltung, bei schon vorhandenen und angelegten Gärten greift der Bestandsschutz, das lässt sich im Nachhinein nicht regulieren.“ Die Einführung der Vorgartensatzung beschließt die Stadtverordnetenversammlung.

AdUnit urban-intext3

Weitere Themen der Informationssitzung waren die Erweiterung des Penny-Markts in der Wiesenstraße sowie die Ergebnisse des Nahmobilitätschecks. Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden laut Bastian Kempf in die aktuellen Planungen einfließen. su

AdUnit urban-intext4