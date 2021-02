  Frage der Verantwortung

Das Scharmützel um den früheren Ersten Stadtrat Jens Klingler ist ein Fiasko. Und das nicht nur für den Betroffenen. Niemand ist vor Kritik gefeit, niemand ist auch frei von Fehlern. Und gewiss hat Klingler nicht in allen Belangen eine gute Figur gemacht, wie etwa die Dauerbaustelle Biedensand-Bäder dokumentiert. Doch der Umgang der beiden führenden Köpfe der Stadtverwaltung mit der Personalie Klingler dient nicht dazu, Versäumnisse aufzuarbeiten und blockierte Entwicklungen zu lockern. Stattdessen treiben der Bürgermeister und sein Hauptamtsleiter mit dem Schreiben an die Vorsitzenden der vier Lampertheimer Fraktionen das Thema auch noch durch die Mühlen des Kommunalwahlkampfs.

Mag Timo Jordan auch abstreiten, seine politische Karriere, die ihn im Sommer aus Lampertheim wegführen wird, habe unmittelbar mit der Niederlegung der Geschäftsführung über die Gesellschaften zu tun, so ist die Übertragung einer solchen Aufgabe an einen Mitarbeiter, der sich schon seit Monaten auf seinen Absprung vorbereitet, eine Fehlentscheidung. Nun liegt das Kind im Brunnen und muss eiligst eine Lösung gefunden werden, damit der Stadt nicht in Teilen die Handlungsunfähigkeit droht. Für dieses beunruhigende Szenario kann aber nicht ein ehemaliger Geschäftsführer alleinverantwortlich gemacht werden – es sei denn, die Aufsichtsräte als Kontrollgremien seien lediglich mit Pappkameraden besetzt gewesen.

Indem er Versäumnisse bei der Vertretungsregelung der Gesellschaften einräumt, hat der Bürgermeister einen Teil seiner Verantwortung an der aktuellen Misere übernommen. Gleichwohl gibt Störmer mit seiner Klage über eine „Alleinherrschaft“ Klinglers nicht nur Verantwortung ab, sondern macht es sich in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender zu leicht. Hier liegt dann doch der Verdacht nahe, einem früheren Hauptamtlichen jene Verantwortung in die Schuhe schieben zu wollen, die man zu tragen nicht bereit ist. Sich selbst stellt Gottfried Störmer damit kein gutes Zeugnis aus.