Fotos zeigen Leben in Burkina Faso

Viernheim. . Bei der „Fairen Woche“ haben Verbraucher deutschlandweit die Gelegenheit, sich über fairen Handel zu informieren, der Familien zu menschenwürdigen Lebens- und Arbeitsbedingungen verhilft. Der Eine-Welt-Kreis und der Weltladen Viernheim laden mit einem kleinen Programm vom 10. bis 24. September dazu ein, etwa bei Vorträgen und Verkostungen einen Blick auf die Menschen zu werfen, die Kaffee, Textilien und Schmuck herstellen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ab Freitag, 10. September, ist in der Innenstadt eine Fotoausstellung von Yaa Soma zu sehen. Vor fünf Jahren wurde der Verein, der vorher als Freundeskreis aktiv war, gegründet. Yaa Soma hat zum Ziel, Schülern in Burkina Faso eine solide Grundbildung im Lesen, Schreiben und Rechnen zu ermöglichen. Die Lebenswirklichkeit der Schulkinder in dem westafrikanischen Land ist auf den Fotos zu sehen, die unter dem Motto „Schau – Fenster nach Burkina“ in den Schaufenstern der City ausgestellt sind. Beteiligt sind die Geschäfte Raumausstattung Blaess (Rathausstraße 78), Sonnen-Apotheke (Rathausstraße 65), Radhaus Viernheim (Rathausstraße 56), Brandmüller Triathlon- & Laufshop (Hügelstraße 4), Buchhandlung Schwarz auf Weiß (Rathausstraße 41a), Einkorn unverpackt & mehr (Rathausstraße 41b), Weltladen (Rathausstraße 32), Fresh Fotostudio (Schulstraße 9), Christine B. Mode (Rathausstraße 22), Stoff-Ecke (Rathausstraße 7) und Metzgerei Kühner (Kettelerstraße 3b).

Ausflug zu bedeutenden Firmen

Am Samstag, 11. September, heißt es um 14.30 Uhr „Weltladen trifft Stadtradeln“. Mit dem Fahrrad werden historisch und wirtschaftlich wichtige Firmen und Unternehmen in Viernheim besucht. Randoald Reinhardt schlägt eine Brücke zu Arbeitsbedingungen in Viernheim in der Vergangenheit im Vergleich zu heute, aber auch zu den Ländern der südlichen Welthalbkugel.

Lehrer, Erzieher und alle Interessenten sind am Dienstag, 14. September, 14 bis 16 Uhr, zum Bildungskaffee in den Weltladen eingeladen. Rund um das Thema „Globales Lernen“ und fairer Handel gibt es umfangreiches Informationsmaterial zu Schokolade, Kinderrechten, Fußball oder Gewürzen. Der Verein Yaa Soma baut am Donnerstag, 16. September, 11.30 bis 16.30 Uhr, einen kleinen Afrikamarkt vor dem Weltladen auf. Kunsthandwerk aus Burkina Faso, Schmuck oder Instrumente werden zugunsten der Vereinsarbeit verkauft.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für „Eine Welt unterwegs“, einen konsumkritischen Stadtrundgang, gibt es gleich drei Termine. Am Samstag, 11. September, 10.30 Uhr, Mittwoch, 15. September, 16 Uhr, und Donnerstag, 23. September, 18.30 Uhr, geht es um die Lebensbedingungen der Schüler in Burkina Faso, um Nachhaltigkeit in der Entwicklungshilfe und fairen Handel. Während des Aktionszeitraums lohnt sich auch ein Blick in den Weltladen. Dort ist ein großes Glas aufgestellt für ein Schätzspiel. „Wie viele Armreifen befinden sich im Glas?“, lautet die Frage der Verantwortlichen des Eine-Welt-Kreises. su