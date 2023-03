Viernheim. Der Fotoclub Viernheim eröffnet mit einer Vernissage am Donnerstag, 9. März, eine Ausstellung in der Sparkasse Starkenburg in der Schulstraße. Beginn ist um 19 Uhr. Die Ausstellungsbilder stehen unter dem Motto „ Venedig – auf den Spuren Casanovas und Commissario Brunettis“. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1