Viernheim. Mit dem neuen Ausstellungsprojekt „Gästezimmer“ lädt der Kunstverein Viernheim wichtige Co-Akteure ein. So präsentieren sich bis Mitte Dezember fünf der spannendsten Galerien der Metropolregion für jeweils zehn Tage im Schaufenster des Kunstvereins, der Artbox.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Abschluss der Ausstellungsreihe hat der Kunstverein Ingrid Burgy de Ruijter aus Neustadt an der Weinstraße eingeladen. Die Buergyderuijtergallery zeigt in der ARTBOX fotografische Arbeiten von Eyal Pinkas. Sie sind vom 6. bis zum 15. Dezember zu sehen.

Arbeiten von Eyal Pinkas sind in der Artbox zu sehen. © Kunsthaus

Der Künstler selbst sagt dazu: „Meine fotografische Arbeit beschäftigt sich mit Themen der Dekonstruktion, der Wahrnehmung und den verschiedenen Möglichkeiten der Darstellung von Objekten und Waren“. Dazu produziere er Bildserien, in denen er seine persönliche Herangehensweise an Stillleben und inszenierte Fotografie einsetze.

Die Art und Weise, wie er Objekte und Räume in digitale, zweidimensionale Darstellungen umwandle, habe die Form von fotografischen Experimenten. Die Arbeit beginnt mit einer Begegnung mit dem Physischen: Die Kamera fotografiert das, was vor ihr ist. Der Arbeitsprozess setzt sich in der digitalen Arbeitsumgebung fort, wo der Künstler die Software überlistet. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2