Forscher gefragt

Viernheim. Das Museum Viernheim öffnet wieder seine Tore für junge wissbegierige Forscherinnen und Forscher: Erfindungen zu Wasser und in der Luft stehen auf dem Programm der Mit-Mach-Aktion „Auf und davon“. Sie ist geeignet für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Vom 19. bis 22. Oktober bietet das Museum innerhalb der hessischen Herbstferien jeweils von 9 bis 13 Uhr Bastel- und Spielangebote und ganz viel Spaß.

Alles im Freien geplant

Ob Flugzeug oder Heißluftballon: Kinder können hier einfach ihrem Forscher- und Entdeckerdrang nachgehen. Selbstgebaute Boote dürfen einen Testlauf im Swimmingpool wagen. So wird das Gelände des Museums Viernheim zur Entdeckerzone. Soweit es das Wetter erlaubt, finden die Veranstaltungen im Freien statt. Daher sollten die Kinder Kleidung tragen, die schmutzig werden darf. Mitzubringen sind ein Frühstück und etwas zu Trinken.

Das Museumsteam bittet darum, dass die Kinder am ersten Tag der Aktion einen aktuellen Corona-Test mitbringen. Die Gebühr für das Programm beträgt 50 Euro inklusive Material. Geschwisterkinder zahlen jeweils 45 Euro. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an museum@viernheim.de oder telefonisch unter 06204/92 92 07 1 oder 92 92 07 5 zur Verfügung. red