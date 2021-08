Förderer halten Handballern weiter die Treue

Viernheim. Der Handball-Förderverein setzt auf Konstanz. Bei der Mitgliederversammlung wurde der Vorstand einstimmig im Amt bestätigt. Das Team um den Ersten Vorsitzenden Gerhard Venske wird auch künftig seiner Aufgabe nachgehen, die Handballabteilung des TSV Amicitia zu unterstützen.

„Liebend gerne hätten wir im Jahr 2020 das zehnjährige Bestehen mit allen Mitgliedern und Partnern anständig gefeiert. Pläne hatten wir schon im Kopf“, begrüßte Venske die Mitglieder zur Versammlung. Die Corona-Pandemie habe diese Pläne aber alle zerschlagen. „Wir nehmen es, wie es ist – und wenn es auch manchmal nicht einfach ist“, sagte Venske.

Im Rückblick auf das Jahr 2019 erwähnte der Vorsitzende die Radtouren, das Schlachtfest, die kulinarische Spargelwanderung in Erpolzheim mit fast 100 Teilnehmern und die Mannschaftspräsentation. „Mit der plötzlichen Schließung unserer Heimspielstätte, der Rudolf-Harbig-Halle, wurde nicht nur der komplette Spielbetrieb der Handballabteilung massiv beeinträchtigt, sondern auch die Sponsoren und Mitgliederpflege im Förderverein erschwert“, führte Venske aus. Die Halle sei eine ideale Begegnungsstätte, um engen Kontakt zu den Mitgliedern und Sponsoren pflegen zu können. „Die positiven Rückmeldungen einiger Partner und Sponsoren, mitten in der Krisenzeit, waren enorm wichtig für uns“, verkündete Venske. Auch hätten nur wenige Mitglieder den Verein verlassen. Aktuell sind 231 Förderer notiert.

Zweiter Tagesordnungspunkt war die Neufassung der Satzung, die erst bei der vorigen Mitgliederversammlung verabschiedet worden war. „Das Amtsgericht hat kleine Formfehler bemängelt“, erläuterte Venske. Die neue Satzung wurde einstimmig angenommen.

Die anschließende Neuwahl des Vorstands erfolgte dann schon gemäß der gerade verabschiedeten Satzung. Die Vorstandsmitglieder Gerhard Venske als Erster Vorsitzender, Peter Köhler als Stellvertreter, Pia Koob (Kasse) und Schriftführer Tobias Kuder wurden ohne Gegenstimme im Amt bestätigt. Beisitzer werden nicht mehr von den Mitgliedern gewählt, sondern vom Vorstand berufen. Monika Häfele, Andreas Wohland und Wolfgang Koob verstärken aktuell das Gremium.

Abschließend gab Gerhard Venske einen kurzen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten. Auch in der Saison 2021/2022 soll es die Aktion „Handballspielfeld“ geben. Handballfans erwerben symbolische Spielfelder, unter allen Anteilsbesitzern werden tolle Sachpreise verlost. Die Felder, die 2020/2021 erworben wurden, gelten auch in der neuen Runde. Am Sonntag, 29. August, ist ab 11 Uhr die Präsentation der aktiven Mannschaften auf dem Gelände von Union-Baustoffe-Viernheim vorgesehen. su