Focus baut neue Schule in Naparo

Viernheim. Auch wenn man wegen der aktuellen Coronalage und der Terrorismusgefahr nicht selbst nach Afrika reisen kann, so steht der Vorstand des Afrikavereins Focus im Austausch mit den Partnern vor Ort in Burkina Faso. Auf digitalen Kanälen wird zwischen Viernheim und der Partnerregion Silly kontinuierlich kommuniziert.

Zuletzt haben die Arbeiten am Neubau einer Schule mit drei Klassensälen, Schulküche und Latrinen in Naparo begonnen. Das ist ein Dorf in der Landgemeinde Silly, der Partnerregion Viernheims. Trotz der heftigen Regenfälle im August und den damit verbundenen Überschwemmungen hat es der Lastwagen geschafft, Baumaterial und die Arbeiter zur Baustelle zu transportieren. Allerdings hat das Wasser auf der Rückfahrt bei der Durchquerung eines überfluteten Straßenstücks den Motor des Lastwagens blockiert. Mit der Reparatur musste ein Mechaniker beauftragt werden.

Kosten von rund 50 000 Euro

Beim Bau der neuen Schule in Naparo sind viele Helfer am Werk. © O. Pietsch

Die Bauleitung für die Schule hat Eva Dayamba wieder in bewährter Weise übernommen. Sie ist Ordensschwester und Bauingenieurin und weiß sich in einer männerdominierten Welt sehr gut durchzusetzen. Sowohl die Qualitätsstandards als auch die Festpreise werden bei jedem ihrer Bauprojekte stets eingehalten. Der Neubau einer Schule kostet etwa 50 000 Euro. Die Bevölkerung liefert Sand und Wasser. Die Steine werden vor Ort produziert. Damit können die Schüler demnächst von den Behelfsbauten einer Strohdachschule in die regensicheren Steinbauten umziehen.

Burkina Faso ist dem Klimawandel stärker ausgesetzt als die europäischen Länder. Jahre der Trockenheit wechseln sich mit Jahren extremen Starkregens ab, die die Nahrungssicherheit der meistens bäuerlichen Bevölkerung bedrohen. Durch den Regen wurden in diesem Jahr in vielen Landesteilen mehrere Gebäude zerstört und ganze Ernten vernichtet. JR

