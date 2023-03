Mannheimer Morgen Plus-Artikel Unterbringung Flüchtlinge sollen Bürogebäude in Viernheim bewohnen

Jetzt steht fest, wo Viernheim die Geflüchteten unterbringen will, die per Direktzuweisung ab Mai in der Stadt ankommen: Im frühren Bürogebäude von Pfenning. Das ist dafür schon einmal hergerichtet worden - für Ukrainer.