Flucht mit Kuchen

Viernheim. Ein Unbekannter hat am Freitagmittag gegen 14 Uhr in einer Bäckerei am Franconvilleplatz versucht, Geld aus der Kasse zu stehlen. Der Mann ließ sich zunächst vier Kuchenstücke einpacken, zog, als es ans Bezahlen ging, eine kleine, schwarze Pistole und forderte von der Verkäuferin die Einnahmen aus der Kasse. Die Bäckereiangestellte vermutet, dass es sich bei der Waffe nur um eine Softair-Pistole handelte und weigerte sich, das Geld herauszugeben. Daraufhin flüchtete der Unbekannte mit den vier Kuchenstücken auf einem dunklen Fahrrad mit Korb vom Tatort.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: Der Flüchtige ist etwa 1,80 Meter groß und kräftig. Er trug eine schwarze Jogginghose und eine dunkle Joggingjacke mit Kapuze und Karomuster. Der Unbekannte sprach akzentfrei Deutsch. Die Kriminalpolizei in Heppenheim ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060. pol