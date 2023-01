Flora in den Jahreszeiten

Viernheim. Zu jeder Jahreszeit stellt sich die Landschaft anders dar und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Tiere und Pflanzen zu beobachten. Um den gesamten Jahresverlauf unter diesem Aspekt erleben zu können und die Natur in und um Viernheim möglichst gut kennenzulernen, lädt die Veranstaltungsreihe „natürlichViernheim“ zu geführten Spaziergängen ein. Die erste Tour findet am Samstag, 28. Januar, um 15 Uhr statt. Treffpunkt ist das evangelische Gemeindezentrum, Saarlandstraße 12-14. Insgesamt sind im Programm für 2023 vier Spaziergänge im Winter, Frühling, Sommer und Herbst geplant.

Die Pflanzenwelt zeigt sich in der Winterruhe von einer besonderen Seite: Bäume und Sträucher haben meist das Laub verloren. Rinde und Wuchsform werden dabei umso deutlicher erkennbar. Form und Farbe der Knospen sind jetzt gut zu sehen. Es gibt aber auch Kräuter und Gräser, die der kalten Jahreszeit trotzen – und kaum, dass die Temperaturen ein bisschen nach oben gehen, wieder wachsen und sogar blühen.

Anmeldungen erwünscht

Im Winter zeigt sich die Natur von einer besonderen Seite. © S. Schäfer-Schwarz

Die Vegetation mit ihren charakteristischen Pflanzen der unterschiedlichen Lebensräume ist ein Schlüssel für das Erleben und Verstehen der Umwelt. Auf der rund zweistündigen Tour sollen die Teilnehmenden sinnlich und verstehend in ihre Umgebung eintauchen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Veranstalter bitten um Anmeldung per E-Mail an bund.viernheim@bund.net oder via Telefon unter 06204/7 65 86. red