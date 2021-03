Viernheim. Hunderte Bürger begaben sich in früheren Jahren am Aktionstag des Frühjahrsputzes in der Viernheimer Gemarkung auf die Suche nach Müll, den Menschen absichtlich oder gedankenlos in der Natur hinterlassen hatten. Abschließend gab es zur Mittagszeit dann ein gemeinsames Essen beim Restaurant Schlemmernest. Die Corona-Pandemie hat dieses sinnvolle Gemeinschaftserlebnis im vergangenen Jahr unmöglich gemacht. Und 2021 lief die Aktion zumindest deutlich anders ab als gewohnt. So waren am Samstag nur kleine Gruppen, Familien und Einzelpersonen unterwegs, um bei Schmuddelwetter an Straßen und auf Plätzen für Sauberkeit zu sorgen.

„Es war selbstverständlich, dass ich auch diesmal wieder beim Flurputz mitmache“, sagte Helga Alter, die sich von Regen und Wind nicht abhalten ließ. Die Rentnerin macht schon seit Beginn bei der Aktion mit und zeigte sich verwundert, auf wie viel Müll sie erneut am Wegesrand stieß. Helga Alter war rund um den Kreisel an der Stadteinfahrt Mitte im Einsatz, um neben der Fahrbahn des Berliner Rings und an den dortigen Radwegen Abfall zu sammeln. „Flachmänner sind schon immer in sehr großer Zahl dabeigewesen und das meist im dichten Gebüsch. Dabei stehen doch hier alle paar Meter Mülleimer“, sagte die Helferin und schüttelte den Kopf.

Ähnlich erging es Familie Jung, die sich die Verlängerung der Heidelberger Straße vom Lebensmittelmarkt Aldi in Richtung Weinheim als Gebiet ausgesucht hatte. Obwohl die Strecke in den Feldern endet, lag dort viel Unrat herum. „Wir haben einige Sachen gefunden, die man nicht einfach so aus dem Autofenster wirft oder beim Spaziergang fallen lässt“, sagte Sascha Jung mit Blick auf größere Mengen Metall und eine Fahrradfelge. Auch hier lagen Flachmänner im Grünen. Die Töchter Ella und Zoe hatten gleich mehrere Tüten mit Altkleidung und Lebensmittelresten entdeckt. Selbst eine Geldkassette tauchte urplötzlich auf. „Leider ohne Inhalt“, stellte der Familienvater mit einem Schmunzeln fest.

Aufenthalt im Wald zu gefährlich

Zur gleichen Zeit waren Freiwillige auch an anderen Stellen der Stadt und am Ortsrand unterwegs. Organisator Wolfgang Hofmann wies auf eine aktuelle Wetterwarnung hin. „Ab 11 Uhr könnte es Platzregen geben“, teilte er den Helfern mit. Aus Sicherheitsgründen ließen sie auch die Waldgebiete oder Bereiche mit Baumbeständen bei der Sammelaktion aus. Wegen des starken Winds in den Tagen zuvor und auch am Samstag wäre der Aufenthalt dort zu gefährlich gewesen.

Werner Knapp vom Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt sowie die Vertreter des Umweltbüros zeigten sich trotz der Einschränkungen zufrieden mit dem Frühjahrsputz 2021 und dankten den engagierten Mitbürgern. Für das kommende Jahr wünschen sich die Organisatoren allerdings wieder eine Großveranstaltung mit zahlreichen Teilnehmern – sowie dem gemeinsamen Mittagessen und netten Gesprächen zum Abschluss.