Fit werden mit Zumba

Viernheim. Noch nie hat eine Sportstunde so viel Spaß gemacht: Im Familienbildungswerk beginnen im Januar zwei neue Zumba-Kurse. „Zumba Fitness“ ist ein Tanzfitnessprogramm zu lateinamerikanischer Musik, bei dem exotische Klänge, kraftvolle Rhythmen und internationale Beats mit verschiedenen Tanzstilen und ansteckenden Moves kombiniert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für „Zumba Fitness“ muss man nicht tanzen können, das Wichtigste ist, sich zur Musik zu bewegen und Spaß daran zu haben. Die FBW-Kurse starten am Montag, 10. Januar, um 17.15 und am Mittwoch, 12. Januar, um 18.45 Uhr. 19:45 Uhr im Familienbildungswerk. Eine Einheit dauert eine Stunde, der Kurs geht über zehn Einheiten und kostet 35 Euro. Trotz der Ferien kann man sich im FBW anmelden, per Telefon (06204-929620) oder per E-Mail (fbw.viernheim@bistum-mainz.de) oder über die Homepage www.familienbildunsgwerk.de. su