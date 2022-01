„Fit im Mandat“ hilft umfassend

Viernheim. Wie lassen sich Stadtverordnete und Magistratsmitglieder am besten über die Themengebiete informieren, in denen die Stadtverwaltung aktiv ist? Nach der Kommunalwahl 2021 stand die Stadtspitze vor dieser Frage. „Einige Mandatsträger sind neu gewählt worden und hatten mit Kommunalpolitik bisher nichts zu tun, oder ihre Erfahrung im Parlament war nur kurz oder liegt länger zurück“, verweist Bürgermeister Matthias Baaß auf die Zusammensetzung der politischen Gremien. Zusammen mit dem Stadtverordnetenvorsteher Norbert Schübeler entwickelte er deshalb das Projekt „Fit im Mandat“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die neuen, aber auch die langjährigen politisch Aktiven soll es einen Überblick geben, an welchen Themen die Stadtverwaltung arbeitet und welche Konzepte, Richtlinien und Beschlüsse es hierzu gibt. Baaß nennt ein Beispiel: „Klimaschutz wird gefordert, das vorhandene Klimaschutzkonzept ist aber vielen nicht bekannt.“

Gespannt auf Resonanz

Die Stadt geht mit dem Projekt neue und eigene Wege. „Wir probieren es aus, ich bin auf die Resonanz gespannt“, erhofft sich der Bürgermeister, dass die Informationsangebote von den ehrenamtlichen Politikern gut angenommen werden.

Simone Reiners aus dem Parlamentarischen Büro, die das Projekt „Fit im Mandat“ zusammen mit Harald Hofmann (Fachbereich Bürgerengagement) koordiniert, fragte die Ämter und Stabsstellen der Verwaltung ab, über welche Themen informiert werden sollte. Aus dieser Auflistung mit rund 40 Themen konnten die Stadtverordneten online auswählen, wofür sie sich im Besonderen interessieren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Umfrage ergab folgende Schwerpunkte der Stadtverordneten und Magistratsmitglieder: Bürgerbeteiligung/Bürgerkommune, Digitalisierung, ungeschriebene Gesetze – parlamentarische Spielregeln, Formalien der parlamentarischen Arbeit, städtische Bauvorhaben, Sanierung Rathaus, Baulandentwicklung Nordweststadt II, Aktivitäten zur Stärkung der Innenstadt in Zusammenarbeit mit der City-Gemeinschaft sowie die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts.

Wegen der Pandemie-bedingten Einschränkungen konnten die Informationen noch nicht so weitergegeben werden wie gedacht, dies soll aber nach und nach erfolgen. Baaß: „Der lebendige Austausch ist ein sehr nützlicher Bestandteil. Das gelingt online leider nicht.“ Was bereits umgesetzt werden konnte: Zur Einbringung des städtischen Haushaltsplans 2022 erhielten die Stadtverordneten eine umfangreiche Broschüre. Darin wurden die wichtigsten Eckpunkte des kommunalen Haushalts erläutert, in einem Glossar wurden sämtliche Fachbegriffe wie „Verpflichtungsermächtigung“, „Doppik“ oder „GWG“ (geringwertige Wirtschaftsgüter) erklärt.