Fit am Computer

Viernheim. Im Februar und März bietet die Volkshochschule folgende EDV-Kurse für Fortgeschrittene an:

MS Office Excel: Ab 23. Februar startet ein Aufbaukurs zum Thema Microsoft Excel. Er findet an fünf Terminen, immer donnerstags, von 18 bis 21 Uhr statt und behandelt Themen wie das Erzeugen von Diagrammen, Erstellen von Listen, Gliederungen und Berechnungen bis hin zu Datenbanken und Auswertungen. Die Teilnahme kostet 179 Euro. Kursnummer: 23-5.0109

Computer selbst warten: Am Samstag, 4. März, 10 bis 17 Uhr, lernen die Teilnehmenden unter anderem Wissenswertes über Updates für Windows, Software oder Microsoft Office. Auch der Datenträger des eigenen Geräts wird überprüft, eine Backupsoftware installiert und ein Backup angefertigt. Kosten: 72 Euro; Kursnummer: 23-5.0106

Fit für Windows: Den sicheren Umgang mit Windows und den wichtigsten Programmen und Apps lernen Teilnehmende beim Kurs ab 4. März (drei aufeinanderfolgende Dienstage, 18 bis 21 Uhr). Die Kosten für den Kurs belaufen sich auf 108 Euro. Kursnummer: 23-5.0102

Arbeiten im (Home-)Office: Der Wochenend-Kurs umfasst etwa das Verbinden von Geräten mit WLAN, Ordnung auf dem PC, Erstellen und Verschicken eines pdf-Dokuments und mehr. Termin: 24. März 18 bis 21 Uhr, 25. März 10 bis 17 Uhr. Kosten: 108 Euro. Kursnummer: 23-5.0104

Alle Kurse finden in Raum 6 (Untergeschoss) des Bürgerhauses statt. Infos und Anmeldung unter Telefon 06204/98 84 02, per E-Mail an vhs@viernheim.de oder auf der Internetseite vhs-viernheim.de. red