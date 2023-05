Finissage mit Versteigerung

Viernheim. Die Ausstellung „Farben im Fluss“ in der Viernheimer Kulturscheune endet am Sonntag, 7. Mai, mit einer Finissage. Der Einlass ist um 10.30 Uhr. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass es noch Bilder gibt, die nicht verkauft wurden. Ein Großteil dieser Bilder wird jetzt im Rahmen einer Versteigerung am Sonntag angeboten. Besucherinnen und Besucher bekommen die Gelegenheit, Werke des Künstlers Dieter Kaiser günstig zu erwerben.

Der Erlös der Auktion wird der Tafel Viernheim gespendet. Die Bilder wurden mit der Technik „Acryl-Pouring“ erstellt. Varianten dieser Technik, die auch für Anfänger geeignet ist, werden an Beispielen mit Videos gezeigt. red