Finals ohne Viernheimer Beteiligung

Viernheim. Das „Finals-Wochenende“ in Berlin mit Deutschen Meisterschaften in mehreren Sportarten startet für die Triathleten bereits am Donnerstag – allerdings ohne Viernheimer Beteiligung. „Das Team Relay, die Deutsche Meisterschaft der Vereine, hätte ein Höhepunkt der Saison werden sollen“, sagt Peter Grüber, Teamchef der Bundesliga-Frauen des TSV Amicitia. Aber der Start in der gemischten Staffel klappt aus verschiedenen Gründen nicht, die Viernheimerinnen werden die Teamstaffel nur als Zuschauer erleben. Wer nicht vor Ort in Berlin ist, kann den Wettbewerb im Fernsehen verfolgen. Das Rennen startet um 15 Uhr und ist live in der ARD zu sehen. Am Freitag wird dann die Mixed Relay auch im Para-Triathlon ausgetragen. Bei der Premiere im vergangenen Jahr konnte sich Lena Dieter als Schlussläuferin ihrer Staffel im Ziel als Deutsche Meisterin feiern lassen. Die Titelverteidigung klappt aber 2022 nicht: Viernheims erfolgreiche Para-Triathletin wird diesmal nicht in Berlin starten.

Wer sich für das Ergebnis interessiert, kann eine Zusammenfassung der Para-Staffel um 14.15 Uhr im ZDF anschauen. su