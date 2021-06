Finals in Berlin zum Auftakt

Viernheim. Die Triathletinnen des TSV Amicitia Viernheim starten am Samstag, 5. Juni, in ihre achte Saison in der Bundesliga. 2013 waren die Viernheimerinnen in die höchste Liga aufgestiegen und behaupten sich seitdem unter den besten Triathlon-Vereinen Deutschlands.

In der Saison 2021 sind vier Wettkämpfe geplant, nachdem im Jahr 2020 nur zwei Rennen ohne Wertung durchgeführt werden konnten. Für die Bundesligisten geht es in Berlin (5. Juni), Potsdam (27. Juni), Nürnberg (8. August) und Saarbrücken (29. August) um Zeiten und Punkte.

Leana Bissig, Ursula Trützschler, Lena Gottwald und Kathrin Halter (vorne, v. l.) hielten sich fit. © TSV Amicitia Viernheim

Eine gemeinsame Vorbereitung des Viernheimer Teams war coronabedingt nicht möglich. Alle Starterinnen bereiteten sich in ihren Heimatvereinen auf die Wettkämpfe vor. „Glücklicherweise gab es dabei keine Einschränkungen, auch Schwimmtraining war voll möglich“, sagt Peter Grüber, verantwortlich für die Bundesliga-Damen beim TSV Amicitia. Das Team blieb über Telefon und Computer in Kontakt und hat sich digital auf die Bundesligasaison 2021 vorbereitet.

Zum Kader der Viernheimerinnen gehören wie im Vorjahr Kathrin Halter, Nina Heidemann, Eva Estler, Ursula Trützschler, Lena Gottwald und Leana Bissig. Neu im Team sind Lea Cagol, Rebecca Bierbrauer und Livia Wespe. Lea Cagol ist aus Karlsruhe und eher zufällig, bei einem Auslandsjahr in Peru, zum Triathlon gekommen. Inzwischen war sie schon Deutsche Meisterin über die Sprintdistanz in der AK20. Livia Wespe hat ihre Stärken vor allem im Laufen. Die junge Schweizerin hat sich mit ihrer 5000-Meter-Leistung für die Europameisterschaften qualifiziert. Noch jünger ist Rebecca Bierbrauer. Die 16-Jährige kann sich bereits Deutsche Meisterin im Duathlon und Triathlon (2019) nennen.

ZDF überträgt live

Gleich beim ersten Termin des Jahres ist die deutsche Elite am Start, denn in Berlin werden am Samstag auch die Deutschen Meister über die Sprintdistanz ermittelt. Deshalb wird dieses Rennen auch im Fernsehen übertragen, die Übertragung beginnt um 10 Uhr im ZDF. 750 Meter Schwimmen stehen im Wannsee an. Dann geht es für 20 Kilometer aufs Rad zum Berliner Olympiastadion, wo noch fünf Kilometer gelaufen werden. „Das Ambiente in Berlin macht schon etwas her“, freut sich Peter Grüber auf die „Finals“ in der Hauptstadt. Geplant ist der Start mit Ursula Trützschler, Kathrin Halter, Lena Gottwald und Lea Cagol.

In Potsdam wird das zweite Rennen ausgetragen. Jede Starterin absolviert dort einen Mini-Triathlon als Prolog. Die Gesamtzeit des Teams ist die Grundlage für ein Staffelverfolgungsrennen. In Nürnberg und Saarbrücken sind dagegen klassische Triathlonrennen über die Sprintdistanz geplant. su

