Finale in der Waldsporthalle

Viernheim. Am Samstag, 29. April, steigt in der Waldsporthalle das Saisonfinale 2022/23 der Viernheimer Handballer. Noch zwei Partien stehen auf dem Spielplan des TSV Amicitia: Die Damen spielen um 15.15 Uhr gegen die HSG St. Leon/Reilingen 3, die Herren 2 treffen um 17.15 Uhr auf die TSG Ketsch.

Eigentlich hätten die Badenliga-Herren auch noch zum Abschluss gespielt, nach dem Rückzug der SG Leutershausen sind die Herren aber spielfrei am letzten Spieltag. Und dennoch werden sie das Geschehen in ihrer Liga aufmerksam verfolgen – denn der TSV Amicitia kann ja immer noch Meister werden. Als Tabellenführer stehen die Viernheimer mit 34:12 Punkten noch ganz oben. Der große Konkurrent ist die SG Heidelsheim/Helmsheim, die um 20 Uhr auf den TSV Birkenau trifft. Ausgerechnet der hessische Mitbewerber könnte den TSV Amicitia zum Meister machen, wenn er gegen die SG mindestens einen Punkt holt. Nur ein Sieg macht Heidelsheim/Helmsheim zum Meister, bei Unentschieden oder Remis in Bruchsal dürfen die Viernheimer über den Aufstieg in die Baden-Württemberg-Oberliga jubeln.

Zweiter Meistertitel in Folge

Was den Herren vielleicht bevorsteht, haben die Damen bereits geschafft. Sie sind Meister der Bezirksliga 3 und steigen in die nächsthöhere Liga auf. Nach 15 Siegen in dieser Saison wollen die Damen auch im letzten Spiel einen Erfolg einfahren, um den zweiten Meistertitel nacheinander ohne jeglichen Punktverlust zu holen. Die eine oder andere Spielerin aus der Meistermannschaft ist angeschlagen und kann im letzten Spiel nicht eingesetzt werden, dennoch werden die Viernheimerinnen gegen die HSG St. Leon/Reilingen 3 zuversichtlich auf die Platte gehen.

Auch die Herren 2 haben ihr oberstes Saisonziel erreicht: Der Aufsteiger hat den Klassenerhalt geschafft. Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Tabellenführer Birkenau und Tabellenzweiten Edingen soll zum Abschluss ein Sieg her – es geht gegen den Tabellendritten TSG Ketsch. Die junge Mannschaft hat sich im Laufe der Saison gut entwickelt, Einstellung und Einsatzwillen stimmen, das wollen die Viernheimer vor heimischem Publikum unter Beweis stellen. Mit Ausnahme der Verletzten Wieland und Kahnert kann Trainer Ralf Schaal auf den kompletten Kader zurückgreifen.

Die beiden Teams freuen sich bei ihrem Saisonabschluss über lautstarke Unterstützung von der Tribüne in der Waldsporthalle, der Eintritt zu diesen Spielen ist frei.

Im Anschluss an die letzten Begegnungen der Runde feiern die Handballer das Saisonfinale. Die Meisterinnen werden geehrt, der Abteilungsvorstand verabschiedet Spieler der aktiven Mannschaften. Der Handballförderverein zieht die Gewinner der Aktion „Handball-Spielfeld“ und verschenkt tolle Preise.

Die Herren 1 sind für die Bewirtung der Gäste verantwortlich – und werden ab 20 Uhr sicherlich ein Auge auf die Zwischenstände in Heidelsheim/Helmsheim haben. su