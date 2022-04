Die Hauptpreise für den Adventskalender 2021 hat der Lions Club Viernheim inzwischen an den Mann und die Frau gebracht. Nun lädt der Verein alle Gewinner mit den Endziffern 18, 46 und 84 sowie die Sponsoren zur Sondervorstellung „Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse“ am Sonntag, 24. April, um 11 Uhr im Kinopolis am Rhein-Neckar-Zentrum ein. Die Vorlage des Gewinnkalenders

...