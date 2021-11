Film „Woman“ gibt Frauen eine Stimme

Viernheim. Das Internationale Frauencafé zeigt am Montag, 22. November, 15 Uhr, den Film „Woman – 2000 Frauen, 50 Länder, eine Stimme“ im Treff im Bahnhof, Friedrich-Ebert-Straße 8. Anlass für die Veranstaltung des Viernheimer Gleichstellungsbüros ist der „Monat gegen Gewalt an Mädchen und Frauen“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu sehen sei ein „intimes Porträt derjenigen, die die Hälfte der Menschheit ausmachen“, heißt es in der Ankündigung. All die Ungerechtigkeiten, denen Frauen auf der ganzen Welt ausgesetzt seien, würden ans Licht gebracht, heißt es in der Ankündigung. „Was ,Woman’ aber am meisten unterstreicht, ist die ungemeine Stärke der Frauen.“

Der Eintritt ist frei, es ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 06204/98 83 61 oder per E-Mail an gleichstellungsbuero@viernheim.de erforderlich. Für die Teilnahme gilt die 2G-Regel. red