Viernheim. „Ich hatte voll Angst, dass meine Klassenlehrerin so böse und streng ist“, erinnert sich Razvan an seinen ersten Schultag. „War es so schlimm?“, will Luis wissen. Elisa winkt gleich ab: „Nein, wir haben ganz nette Lehrer an der Schule.“ Die Fünftklässler aus den verschiedenen Schulzweigen der Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH) erzählen in einem Filmbeitrag, wie sie sich vor fast einem Jahr für die Schule entschieden haben und was sie im ersten Jahr erlebt haben.

Dabei lief das Schuljahr bisher nicht wie gedacht, weil durch Corona alles anders sei. Aber die Situation habe auch gute Seiten: „Vorher wusste ich nur, wie man einen Computer anmacht, um zu zocken…“, gibt Luis zu. Jetzt lernen Schüler den ordentlichen Umgang mit dem PC, jeder Schüler bekommt einen kostenlosen Office-365-Account mit Zugriff auf die Programme Word und Excel sowie die Plattform Teams.

Abseits des Unterrichts und wenn es die Pandemielage zulässt, gibt es mehr als 40 Arbeitsgemeinschaften, die von jedem Schüler besucht werden können. In der Robotik-AG kann man kleine Roboterautos gegeneinander Fußball spielen lassen oder einen 3D-Drucker nutzen, der AvH-Schlüsselanhänger produzieren kann.

„Ich hab hier sogar einen Teich angelegt“, erzählt Luis. Und auch der Aspekt der Europaschule wird angesprochen: „Wir können später ins Ausland fahren, nach Frankreich, Polen und sogar nach Tansania“, freuen sich die drei Fünftklässler schon.

„Dieser Imagefilm richtet sich in erster Linie an die Viertklässler, die ja in diesem Jahr nicht unsere Schule besuchen können“, erzählt Schulleiterin Cornelia Kohl. Für die Eltern gab es – nach zwei Terminen im vergangenen Jahr – einen weiteren digitalen Elternabend, bei dem die Schule vorgestellt wurde. Die Zweigleitungen Viola Nickel (Hauptschule), Sonja Knopf (Realschule) und Jens Koch (Gymnasium) stellten die Struktur der AvH als kooperative Gesamtschule mit deren Besonderheiten und Möglichkeiten vor.

Dabei versteht sich die Schulgemeinde als Fünf-Säulen-Modell. Die Säulen sind Unterricht, Soziales und Methoden-Lernen, Ganztagsangebote, Europaschule und Kooperationspartner. Der Unterricht zeichne sich durch hohe Durchlässigkeit zwischen den Schulzweigen aus. Großer Wert wird an der Europaschule auf Sprachen und bilingualen Unterricht gelegt. Das Soziale Lernen und das Methoden-Lernen wird durch Projekte in den einzelnen Jahrgangsstufen unterstützt. In allen Schulzweigen gibt es in den Klassenstufen fünf und sechs eine Ganztagsklasse, die verbindliche Betreuung garantiert.

Abgerundet wird das schulische Angebot durch Aktivitäten unter dem Europa-Aspekt und Kooperationen mit Vereinen und anderen Institutionen. „Wir konnten viele konkrete Rückfragen der Eltern zu Betreuung, Schulweg oder den Ganztagsangeboten beantworten“, sagt Cornelia Kohl. su