Filiale macht im vierten Quartal zu

Viernheim. Dass die Viernheimer Filiale der Deutschen Bank in der Schulstraße schließt, darüber hat diese Redaktion bereits berichtet. Jetzt steht auch der Zeitpunkt fest. „Im vierten Quartal“, bestätigt Klaus Winker von der Zentrale in Frankfurt auf Nachfrage.

Noch nicht ganz geklärt ist, ob die Kunden künftig wenigstens noch in Selbstbedienung ihre Geldgeschäfte an den Automaten abwickeln können. „Das wird gerade geprüft“ so Winker weiter. Grund für die Schließung sei das geänderte Kundenverhalten. „In vielen Filialen ist der persönliche Kontakt stark rückläufig, die Leute machen ihre Geschäfte online von zuhause aus und Bargeld kann man mittlerweile ja auch an den Tankstellen und in Supermärkten bekommen“ so die Begründung.

100 Standorte betroffen

Die Deutsche Bank schließt ihre Filiale in Viernheim. © Othmar Pietsch

Deutschlandweit sind knapp 100 Filialen von Schließungen betroffen, die wohl auch mit Personaleinsparungen in Zusammenhang stehen. In Hessen sind neun Filialen betroffen, nämlich in Frankfurt die Dependancen in Bockenheim, am Hauptbahnhof, in Höchst und im Westend sowie die Standorte in Dietzenbach, Heusenstamm, Langen, Wiesbaden, Schierstein und eben in Viernheim.

„Wir haben die Schließungen auch von der Lage in der Region abhängig gemacht. Wenn eine Beratung gewünscht wird, soll eine Filiale in der Nachbarstadt zur Verfügung stehen. Für unsere Viernheimer Kunden, die wir noch einmal persönlich anschreiben werden, wäre das in Weinheim“ beschreibt Klaus Winker die Alternative. J.R.

