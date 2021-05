Feuerwehreinsatz nach Kochversuch

Viernheim. Ein vergessenes Essen auf der Herdplatte in einer Gemeinschaftsunterkunft hat am Sonntagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Dabei retteten die Einsatzkräfte zwei schlafende Männer im Alter von 35 und 59 Jahren aus dem Dachgeschoss des Hauses in der Weinheimer Straße. Weil der Verdacht bestand, dass sich der 59-Jährige eine Rauchgasvergiftung zugezogen haben könnte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

„Es war der Klassiker“, berichtet Stadtbrandinspektor Michael Ahnert auf Anfrage dieser Redaktion. Ein Bewohner der Unterkunft hatte wohl sein Essen auf dem Herd der Küche im Obergeschoss vergessen. Ein Mitbewohner bemerkte die starke Rauchentwicklung im ersten Stock und alarmierte kurz nach 21 Uhr die Feuerwehr. Glücklicherweise stellte sich der Einsatz nicht so dramatisch dar, wie es die Alarmierung hatte vermuten lassen. Als die Rettungskräfte vorfuhren, habe es bereits kein offenes Feuer mehr gegeben, berichtet Ahnert. Die Bewohner hätten offenbar mit einem Pulverlöscher selbst schon versucht, die Flammen zu ersticken. Die Oberschränke und Dunstabzugshaube der Einbauküche seien allerdings in Mitleidenschaft gezogen worden.

Das sogenannte Diplomatenhaus ist in-zwischen eine Gemeinschaftsunterkunft. © Bernhard Kreutzer

Die Polizei beziffert den Sachschaden in der Küche des sogenannten Diplomatenhauses – früher lebte hier mal ein hochrangiger Auslandsvertreter – auf mindestens 5000 Euro. Die Feuerwehr war mit 16 Einsatzkräften vor Ort. bjz