Feuerwehr sichert Abrissbaustelle

Viernheim. Die Freiwillige Feuerwehr Viernheim hat am Montagabend eine Abrissbaustelle in der Wasserstraße gesichert. Auf dem zum großen Teil abgeckten Dach befanden sich noch lose Dachziegel und weiteres Bruchmaterial. Anwohner informierten die Ordnungsbehörbe über die Gefahr durch möglicherweise herabfallendes Material, zumal die Baustelle kaum abgesperrt war. Am Abend hatte es starke Windböen gegeben, und Dachziegel hätten Fußgänger treffen können. Die Stadt reagierte unmittelbar mit der zeitweiligen Sperrung der Wasserstraße, die Feuerwehr entfernte loses Material vom Dach. Die Repsgasse, die an dieser Stelle mit der Wasserstraße kreutzt, wurde für die Nacht komplett gesperrt.

