Feuer wegen Zigarette

Viernheim. Der Brand in einem Viernheimer Wohnhaus mit zwei Todesopfern ist vermutlich durch eine brennende Zigarette ausgelöst worden. Zu diesem Schluss kommen die Brandermittler, wie das Polizeipräsidium in Darmstadt am Montag mitteilte. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gebe es nicht. Bei dem Feuer waren ein 73 Jahre alter Mann und seine 69 Jahre alte Ehefrau umgekommen. Der Sohn der beiden Bewohner sowie dessen Frau und zwei Kinder haben die Tragödie überlebt. Der Mann erlitt bei dem Brand am frühen Freitagmorgen eine Rauchgasvergiftung. Eine Obduktion der beiden toten Eheleute wurde gerichtlich angeordnet und soll weiteren Aufschluss über das Geschehen liefern. An dem Gebäude richtete der Brand einen Schaden von etwa 200 000 Euro an, wie es weiterhin hieß. wol

