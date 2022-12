Feuer im Schnee

Viernheim. Bei eisigen Temperaturen machten sich rund 90 Fröbel-Kinder der vierten Klassen auf den Weg in den verschneiten Viernheimer Wald in der Nähe des Bonanzaplatzes, wo Förster Jürgen Heumüller die Kinder der Friedrich-Fröbel-Schule in Empfang nahm. Die Kinder folgten dann einer Federspur, die zu drei Feuerstellen führte. Anschaulich erklärte er, wie man ein Feuer aufbaut. Nachdem die Kinder ausschwärmten, um Reisig und Äste zu sammeln, wurde ein Feuer entzündet. Nicht nur der Anblick des Feuers erfreute die Kinder, sondern auch die willkommene Wärme. Über der Glut wurde dann noch Stockbrot gebacken – dieses schmeckte den Kindern besonders gut. Das Juniorförsterdiplom ist Bestandteil des Sachunterrichts der dritten und vierten Klassen der Friedrich-Fröbel-Schule und wird auf Initiative der Kompass Umweltberatung gemeinsam mit dem Forstamt Lampertheim angeboten und durchgeführt. red

