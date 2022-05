Feuer, Eis und Sturm

Viernheim. Angelehnt an die aktuelle Ausstellung des Malers Daniel Sambo-Richter, die noch bis einschließlich 11. Juni im Kunsthaus in der Rathausstraße in Viernheim zu sehen sein wird, lädt der Kunstverein Viernheim am Freitag, 3. Juni, zwischen 15 und 18 Uhr Kinder von 6 bis 12 Jahren zu einer Kunstaktion ein. Die Kinder können die Acrylfarben Rot, Gelb, Blau, Schwarz und Weiß ausprobieren und sich so inhaltlich den großen Themen der Ausstellung annähern: Eisberge, Vulkane und Naturgewalten.

Wie mische ich die Farbe, die ich brauche? Welcher Pinsel ist der richtige? Cordula Hilgert, selbst freischaffende Künstlerin und ehrenamtlich für den Kunstverein aktiv, unterstützt den künstlerischen Nachwuchs dabei. Eine Anmeldung für das kostenlose Angebot ist nicht erforderlich.

Die Ausstellung selbst ist donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet, samstags von 10 bis 13 Uhr. red

