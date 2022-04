Feuer auf der Terrasse

Viernheim. Noch einmal glimpflich verlief ein Brand auf einer Terrasse in der Emil-Nolde-Straße am Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr. Wie die Viernheimer Feuerwehr berichtet, blieb die Ursache unklar. Zwar sei niemand verletzt worden. „Allerdings ging die Terrassentür zu Bruch, und die Wohnung wurde durch Brandrauch in Mitleidenschaft gezogen“, teilt ein Sprecher auf Anfrage mit. Bis zum Eintreffen des Löschzuges hatten Nachbarn das Feuer bereits mit Gartenschläuchen eingedämmt. Die Brandschützer erledigten dann den Rest.

Am Sonntagvormittag gegen 10.45 Uhr war eine verkokelte Pizza Ursache für einen Einsatz. Aus einem Backofen in der Alexanderstraße strömte so heftiger Rauch, dass die Feuerwehr die Bewohner ins Freie bringen musste. Am Nachmittag wurde die Feuerwehr dann zum Glockenbuckel gerufen. Hier war ein unklarer Brandgeruch gemeldet worden, ein Feuer gab es aber offensichtlich nicht, wie der Sprecher berichtet: „Es konnte nichts festgestellt werden.“ red

