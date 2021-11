Festnahme nach Flucht

Viernheim. Die Polizei hat am Samstag einen 18-Jährigen festgenommen, der in Verdacht steht, einige Stunden zuvor eine Spielhalle in der Einsteinstraße in Viernheim ausgeraubt zu haben. Erbeutet wurden laut Polizeiangaben über 2000 Euro. Die überfallene Mitarbeiterin rief die Polizei, weil sie den vermeintlichen Täter des Überfalls gegen 18 Uhr an einem Kiosk in der Kirchenstraße wiedererkannt habe. Der Tatverdächtige konnte ohne Widerstand von der Polizeistreife festgenommen und mit auf die Wache genommen werden.

Nach Angaben der Mitarbeiterin sei der 18-Jährige am frühen Samstag gegen 4 Uhr in die Spielhalle gekommen. Er bedrängte und schubste die Frau, die er zudem mit einer Pistole bedrohte. Er verletzte sie am Kopf. Nachdem die Frau zu Boden fiel, griff der Räuber nach der Geldbörse und lief weg. Nach den Ermittlungen, zu denen auch die Durchsuchung des aktuellen Aufenthaltsortes des 18-Jährigen in Darmstadt zählt, wurde er zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Kriminalpolizei (K 35) in Heppenheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06252 / 70 60 entgegen. pol