Festliche Atmosphäre in der Christmette

Maria und Josef wandern müde hin und her, auf der Suche nach einer Unterkunft. Alle Menschen in Bethlehem weisen das Paar ab. In einem Stall kommen sie unter für den großen Moment ihres Lebens: die Geburt ihres Kindes. In der Christmette in der Apostelkirche ruft Pfarrer Dr. Ronald Givens: „Gloria in excelsis deo.“ Dann wird das Jesuskind in die Krippe im Stall zwischen Maria und Josef gelegt

