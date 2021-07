Fest in der Oberliga etablieren

Viernheim. Mit mehreren Neuzugängen und einem breit aufgestellten Kader sind die Fußballfrauen des TSV Amicitia in die Saisonvorbereitung gestartet. Nach der mehrmonatigen coronabedingten Zwangspause stimmt sich das Team von Trainer Patrick Kloskalla langsam auf die anstehenden Aufgaben in der Oberliga Baden-Württemberg ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir haben uns für ein Vorbereitungsprogramm mit vielen Testspielen entschieden“, erklärt Coach Kloskalla. „Nach acht Monaten Spielpause brauchen die Mädels das Gefühl für den Platz und das Spiel.“ Nachdem man monatelang versucht hat, sich mit Online-Training und Laufeinheiten fit zu halten, ist für Kloskalla klar: „Die lange Pause kann man nicht in zwei, drei Monaten aufholen. Der Körper muss sich erst wieder an die Belastung gewöhnen, und die Spielpraxis muss zurückkehren.“

Auch mental sei es für einige Spielerinnen nicht so einfach, wenn man sich ganze Zeit über mit anderen, neuen Dingen beschäftigt habe. Da müsse der Fußball mit Training und Spiel erst wieder ins alltägliche Leben integriert werden.

Die ersten Testspiele fanden bereits statt – zweimal gegen U17-Bundesligisten und einmal gegen einen Regionalligisten, also ein anspruchsvolles Programm. „Wir wollten bewusst eine Standortbestimmung und unsere Schwächen aufdecken, um dann später daran zu arbeiten“, sagt der Trainer. In den bisherigen Spielen gab es ein 2:2 gegen die U17 aus Speyer und ein knappes 1:2 gegen die Hoffenheimer Juniorinnen. Beim 1. FFC Niederkirchen gab es zwar ein 0:6. Viel wichtiger als die Ergebnisse waren aber die Erkenntnisse. Die konnten im Test gegen SC Olympia Lorsch schon umgesetzt werden, da siegte der TSV Amicitia mit 7:2.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wechsel durch Studium und Beruf

Die Viernheimer Mannschaft ist zwar weitgehend zusammengeblieben. Dennoch stehen im Saisonverlauf nicht alle Spielerinnen voll zur Verfügung. Mit Annika Weidner (Studium in den USA) und Luca von Achten (Studium) werden zwei wichtige Stützen das Team verlassen. „Dass diese beiden Abgänge dem Studium geschuldet sind, zeigt, dass es im Team stimmt“, freut sich der Übungsleiter.

Einige Spielerinnen müssen aber wegen beruflicher Belastungen kürzer treten oder pausieren. Dafür stoßen mit Nicola Seifert (Tor), Maggy Horvath (Mittelfeld) und Jessica Ströbel (Sturm) drei junge, gut ausgebildete Spielerinnen zum TSV Amicitia. Ebenfalls im vorläufigen Kader stehen drei Nachwuchsspielerinnen, die zuletzt im B-Juniorinnen-Oberliga-Team der Viernheimer spielten.

Die Frauen-Oberliga-Saison 2021/2022 beginnt am ersten September-Wochenende. „Hinter der Liga steht in diesem Jahr sicherlich ein sehr großes Fragezeichen. Es wird darauf ankommen, wer seinen Kader in der Corona-Pause zusammenhalten konnte, wer kann Abgänge kompensiert und sich vielleicht verstärkt hat“, rechnet Kloskalla mit einer sehr ausgeglichenen Saison. „Im Prinzip sind zehn Mannschaften auf ähnlichem Niveau, und jeder kann jeden schlagen.“

Für den TSV Amicitia geht es am 5. September mit einem Heimspiel gegen den FV 09 Niefern los. Die erste Auswärtsfahrt eine Woche später geht zum TSV Lustnau. „Wir wollen uns in der Oberliga weiter etablieren“, legt der Trainer vorsichtig das Saisonziel fest. Frühe Punktgewinne sollen helfen, sich aus dem Abstiegskampf rauszuhalten. „Wir werden aber die ersten Spiele abwarten müssen, um zu sehen, welche Ziele für uns realistisch sind.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Pokal-Spiele stehen noch aus

Bei aller Vorbereitung auf die Oberliga-Runde: Für die Fußballerinnen stehen sogar noch Aufgaben aus der alten Saison an. Im August wird der badische Pokalwettbewerb zu Ende gespielt. Am kommenden Sonntag, 1. August, geht es um 17 Uhr beim 1. FC Mühlhausen um den Einzug ins Halbfinale. Eine Woche später würde es gegen den Sieger der Partie FV Ettlingenweier und VfB Bretten um den Endspieleinzug gehen. „Wir haben ein klares Ziel, wir wollen das Finale am 15. August erreichen“, betont Patrick Kloskalla. Gegner im Endspiel könnte entweder die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim, der VfK Diedesheim, der TSV Neckarau oder Dauer-Pokalkonkurrent Karlsruher SC sein.