Fesselndes Spiel ohne Erfolg

Viernheim. Das fesselnde Handballspiel hätte eigentlich keinen Verlierer verdient gehabt: Die Handballherren des TSV Amicitia unterlagen nach großem Kampf dem TV Hardheim mit 25:26 und haben damit die erste Niederlage der Badenliga-Saison kassiert. „Diese Niederlage ist aber kein Beinbruch“, war der stellvertretende Abteilungsleiter Ralf Schaal aufgrund der gezeigten guten Leistung zufrieden, „die Mannschaft hat gezeigt, was sie kann.“ Und zwar von Beginn an, als Viernheim einen optimalen Start erwischte.

Marius Walter im Tor entschärfte jeden Ball der Gastgeber, auf der anderen Seite waren seine Mitspieler Robin Helbig und Sven Walther sehr treffsicher und legten das 0:4 vor. Nach einer Auszeit kam auch Hardheim besser ins Spiel und konnte auf 4:6, 7:9 und 9:11 verkürzen. Kurz vor der Pause einer schon fulminanten ersten Halbzeit glichen die Gastgeber zum 12:12 aus, doch Viernheim konterte und Willner traf zum 12:13. Mit dem Halbzeitpfiff hatte er noch die Chance auf den nächsten Treffer, scheiterte aber diesmal am ebenfalls bestens aufgelegten Torhüter des TV Hardheim.

Nach dem Seitenwechsel zeigten beide Teams weiterhin eine hochkonzentrierte Leistung und erlaubten sich kaum Fehler. Bis zum 17:17 lag Viernheim jeweils einen Treffer vorne, den Hardheim jeweils ausgleichen konnte. Mit dem 18:17 in der 42. Minute gingen die Hausherren erstmals in Führung. Weil Marius Walther bei zwei Würfen der Gastgeber etwas Pech hatte, rückte Dennis Hoffmann ins Viernheimer Tor und knüpfte an die Leistung seines Keeper-Kollegen an. Er parierte stark, konnte aber eine 21:19-Führung von Hardheim nicht verhindern.

Viele Zuschauer dachten schon, dass das Spiel in dieser 45. Minute eine Vorentscheidung genommen hätte, die Viernheimer Abwehr legte aber nochmals zu, und Dennis Hoffmann schien für Hardheim unüberwindbar. Innerhalb von vier Minuten machten Mehl, Medler und Mantek aus dem 21:19-Rückstand eine 21:23-Führung. Der TV nutzte anschließend die Überzahl einer Strafzeit für Rouven Müller zum 23:23-Ausgleich.

Die letzten fünf Spielminuten waren dann an Dramatik und Spannung nicht zu überbieten: Der 24:23-Führung der Gastgeber folgten zwei Treffer von Ernst Mantek und damit erneut die Führung für den TSV Amicitia (24:25). Die Chancen, auf zwei Tore Differenz zu erhöhen, ließen die Viernheimer jedoch ungenutzt und Hardheim gelang der Ausgleich. Als Ernst Mantek nach einer tollen Einzelaktion am gegnerischen Torwart scheiterte, war Hardheim am Ball und im Angriff und holte 30 Sekunden vor Schluss einen Siebenmeter heraus. Huspenina nutzte diese Möglichkeit und traf zum 26:25. TSV-Amicitia-Trainer Christian Müller nahm 22 Sekunden vor Schluss noch eine Auszeit, um den letzten Angriff abzustimmen. Die Spieler versuchten, den Spielzug aufzuziehen, aber die Hardheimer retteten den Heimsieg über die Zeit.

TSV Amicitia: Marius Walter, Dennis Hoffmann; Jan Willner (1), Ronny Unger, Felix Hildenbeutel, Justus Mehl (2), Sven Walther (4), Robin Helbig (4/2), Björn van Marwick (1), Philipp Oswald (2), Ernst Mantek (7), Rouven Müller (1), Fabian Medler (3), Marcel König. su