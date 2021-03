Viernheim. Die Kirchenvorstände beider evangelischer Kirchengemeinden planen zum Osterfest mit kurzen Vor-Ort-Gottesdiensten, Online-Gottesdiensten und einem Karfreitags-Konzert, das per Livestream im Internet übertragen wird,

AdUnit urban-intext1

Die Auferstehungsgemeinde feiert, wenn das Wetter es zulässt, Gottesdienste bevorzugt im Kirchgarten hinter der Auferstehungskirche. Es wird um eine vorherige Anmeldung unter https://ekviernheim.church-events.de oder telefonisch unter 06204/29 99 gebeten. In der Christuskirchengemeinde werden alle Gottesdienste bei jedem Wetter draußen am Gemeindezentrum und an der Friedenskirche gefeiert.

Am Gründonnerstag, 1. April, finden um 18.30 Uhr im Kirchgarten der Auferstehungskirche und um 19 Uhr am Gemeindezentrum Gottesdienste zum Gedächtnis der Einsetzung des Abendmahls durch Jesus statt. An Karfreitag, 2. April, gibt es Vor-Ort-Gottesdienste um 9.30 Uhr im Kirchgarten der Auferstehungskirche und um 10 Uhr draußen vor der Friedenskirche.

Am Ostersonntag, 4. April, findet ein Gottesdienst mit Osterfeuer und Entzünden der Osterkerze um 6.30 Uhr vor der Friedenskirche statt. Um 9.30 Uhr lädt die Auferstehungsgemeinde zu einem Ostergottesdienst in den Kirchgarten der Auferstehungskirche ein. Und um 10.45 Uhr findet ein Ostergottesdienst vor dem Gemeindezentrum statt. Den Ostermontag, 5. April, wollen beide Gemeinden um 9.30 Uhr mit einem gemeinsamen Gottesdienst im Kirchgarten der Auferstehungsgemeinde feiern.

AdUnit urban-intext2

Angebote länger im Netz

Auch Online-Gottesdienste werden aufgenommen. Der Karfreitags-Gottesdienst im St.Josef-Krankenhaus wird um 11 Uhr per Livestream bei Youtube unter www.youtube.com/c/auferstehungskircheViernheim übertragen und ist auch danach noch abrufbar. Am Ostersonntag wird um 6 Uhr das Entzünden der Osterkerze in der Osternacht vor der Auferstehungskirche live auf Youtube übertragen. Um 10.30 Uhr wird ein vorab aufgenommener Ostergottesdienst aus der Auferstehungskirche um 10.30 Uhr bei Facebook und Youtube erscheinen und weiterhin abrufbar sein. Den Link ist unter www.evangelisch-viernheim.ekhn.de zu finden.

Seit Jahrzehnten erklingt Karfreitag in der Auferstehungskirche Musik zur Passion. In diesem Jahr präsentiert Kantor Martin Stein Orgelmusik von Johann Sebastian Bach – zwei Fantasien c-moll und Präludien aus dem Band II des Wohltemperierten Klaviers – an der Noeske- Orgel der Auferstehungskirche. Die Lesungen gestaltet Gemeindepädagogin Sabine Lorenz. Die Verantwortlichen haben entschieden, die Veranstaltung als Livestream durchzuführen. Er startet an Karfreitag, 2. April, um 18 Uhr und kann unter folgendem Link bei youtube aufgerufen werden. https://youtu.be/Pgu8uxUe2YE. Das Video wird bis Ostermontag auf der Homepage zu sehen sein. red

AdUnit urban-intext3