Feiern am Lagerfeuer

Viernheim. Die Tage werden kürzer und die dunkle Jahreszeit bricht an. Passend dazu möchte der Verein Kompass die Naturentdecker zum Abschluss in diesem Jahr wieder zu einem Lagerfeuer einladen.

Alle, die zwischen sechs und elf Jahre alt sind, werden eingeladen, Schokobananen in der Glut zu garen, Mandeln selbst zu brennen und Waffeln im Lagerfeuer zuzubereiten. Los geht es am Samstag, 19. November, um 15 Uhr, Schluss ist um 17 Uhr.

Die Teilnahme ist nur möglich mit einer Aufsichtsperson. Alle Interessierten sollten eigenes Geschirr mitbringen: Teller, Tasse, Gabel und Löffel. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine Anmeldung gebeten. Bei dieser muss die Personenanzahl angegeben werden, die teilnehmen möchte. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Kompass Umweltberatung sitzt in der Wasserstraße 20 und ist telefonisch unter der Nummer 06204/85 51 oder per E-Mail an umwelt-kompass@t-online.de zu erreichen. Weitere Infos gibt es auch im Internet unter www.umwelt-kompass.de. red