Feierabendhalle wiederbeleben

Viernheim. Die Feierabendhalle im Viernheimer Erholungswald fristet derzeit noch ein tristes Dasein. Das offene Gebäude wird nur noch selten für größere Veranstaltungen genutzt. Aktuell absolviert dort der Pétanque-Club seine Trainingseinheiten und veranstaltet in den Wintermonaten Turniere. Wegen der Corona-Pandemie wurde diese Spielserie aber unterbrochen. Wenn es nach dem Willen von Erstem Stadtrat Jörg Scheidel geht, soll die Halle wieder mit Leben erfüllt werden. Grundvoraussetzung ist allerdings eine Dachsanierung, für die bereits Gelder in den aktuellen Haushalt eingestellt wurden.

Aktuelle Angebote nötig

„Die Arbeiten sollen so schnell wie möglich ausgeführt werden. Allerdings müssen die vorliegenden Angebote aktualisiert werden, denn die wirtschaftliche Lage hat sich stark verändert, und die Preise sind deutlich gestiegen. Außerdem muss die entsprechende Firma dann auch die nötigen Kapazitäten haben“, hofft Scheidel auf eine zügige Umsetzung. Hierfür stehen noch in diesem Jahr 50 000 Euro zur Verfügung.

„Die Holzkonstruktion der Feierabendhalle ist noch in einem guten Zustand. Allerdings sind in der Dachpappe einige Lecks, weshalb oft Wasser eindringt. Gerade in den Wintermonaten werden die darunterliegenden Bretter immer wieder feucht, trocknen wegen der offenen Konstruktion aber auch schnell wieder aus. Trotzdem muss auf dem Dach eine neue wasserabweisenden Schicht verlegt werden“, beschreibt Ute Faltermann vom Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt den Stand der Dinge und die nächsten Schritte, die dringend in Angriff genommen werden sollten.

Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen soll dann auch die Elektrik auf den neuesten Stand gebracht werden, um mögliche Unfallgefahren auszuschließen. Sowohl die Beleuchtung wie auch die Stromanschlüsse seien trotz einiger Maßnahmen einfach nicht mehr zeitgemäß, sind sich die Verantwortlichen einig.

Auch die wilden Schmierereien an den wenigen Mauern sollen dann verschwinden. „Hier kann ich mir Graffiti vorstellen, die von Könnern aufgebracht werden“, bringt Scheidel eine Umgestaltung ins Spiel, er will sich daher mit der Jugendförderung in Verbindung setzen. Schließlich gibt es unter Sprayern einen Ehrenkodex, dass gute Bilder von anderen nicht übersprüht werden.

In den vergangenen Jahren stand die Feierabendhalle meistens leer. Vor mehr als 50 Jahren erbaut, war sie als Nachfolgeeinrichtung der Waldfeste am benachbarten Ochsenbrunnen vorgesehen, weshalb einige Gesangsvereine die Lokalität anfangs auch rege genutzt haben.

Mittlerweile haben die Vereine aber eigene Unterkünfte und sind nicht mehr auf die Feierabendhalle angewiesen. Nur wenn der Tierschutzverein seine legendären Wuzzdog-Konzerte zur Unterstützung des Tierheims ausrichtete, herrschte dort noch volles Haus. Durch Corona wurde die Halle zuletzt aber gar nicht mehr angefragt.

Freiluftsportler nutzen den überdachten Bereich auch immer wieder gerne, um im Trockenen ihre Übungen zu absolvieren und zu trainieren.

Überarbeitung der Satzung

Einer Überarbeitung bedarf wohl auch die Benutzungs- und Gebührenordnung der Feierabendhalle, die potenzielle Mieter beachten müssen. „Die Stadt Viernheim stellt die städtische offene Halle – also die Feierabendhalle – im Erholungswald neben dem Waldstadion und die innerhalb des Stadiongeländes vorhandenen Toiletten mit Lagerraum für Vereinsveranstaltungen zur Verfügung. Die Überlassung ist jeweils beim Magistrat schriftlich zu beantragen“, heißt es dort.

Weiter geht es mit der Bereitstellung von Planenbehängen an den Seiten, der Versorgung mit Strom und Wasser, dem Aufbau von Bühnen sowie den Haftungsfragen und Hinweise auf eine Waldbrandgefahr. Diese Satzung müsste nach der Sanierung an die dann aktuellen Gegebenheiten und Anforderungen angepasst werden.