Fehlende Weitsicht

Es ist gerade einmal 14 Jahre her, da drängten Stadtparlament und Verwaltung mit aller Vehemenz darauf, bei der anstehenden Sanierung der L 3111 gleich einen separaten Radweg anzulegen, wie er zwischen Lampertheim und Hüttenfeld zu diesem Zeitpunkt bereits gute Dienste leistete. Ihr absolut nachvollziehbares Argument: Das Fahrradfahren auf der Straße sei lebensgefährlich. Die zuständigen Behörden kümmerte dies wenig. Ein entsprechend markierter Mehrzweckstreifen sei ausreichend für die Sicherheit der Radler, außerdem bestehe die Möglichkeit, durch den Wald zu fahren, hieß es damals. Es kam zur klassischen Straßensanierung für eine Million Euro.

Jetzt kostet es drei Millionen: Die Politik hat sich – vor dem Hintergrund der Mobilitätswende – überlegt, dass es doch besser wäre, eine von der Fahrbahn abgetrennte Trasse für Fußgänger und Radfahrer zu bauen. Und dann macht man die Landesstraße auch gleich neu. Auf die Frage, ob die L 3111 denn schon wieder kaputt sei, antwortet Hessen Mobil ausweichend. Es sei nicht unüblich, nach solchen Zeiträumen eine Straße, vor allem wenn sie stark befahren sei, zu sanieren. Möglicherweise hätte es aber auch ein paar Jahre später gereicht, so die Heppenheimer Straßenbaubehörde.

Die Strecke ist kerzengerade, das Tempolimit beträgt 80 Stundenkilometer am Tag – und 60 in der Nacht: Die Belastung für den Belag sollte sich trotz zahlreicher Pkw und Lkw einigermaßen in Grenzen halten. Doch wie lange eine Straße wirklich tragfähig ist, können nur Ingenieure sagen. Fakt ist: Weitsichtige Planung sieht anders aus. Möglich sind solche Zusatzprojekte nur, weil der Staat dem Steuerzahler kaltblütig in die Tasche greift.