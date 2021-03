Viernheim. „Man muss einem neuen Bürgermeister eben auch mal eine Chance geben.“ Das sagt Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann bei einem öffentlichen digitalen Wahlkampf-Termin der Viernheimer FDP, als wolle sie sich direkt an die Wähler wenden. Die Partei nennt die Veranstaltung Podiumsdiskussion. Außer der nordrhein-westfälischen FDP-Bundestagsabgeordneten, sie ist quasi der Stargast des Abends, sind der Bergsträßer FDP-Mann in Berlin Till Mansmann, der Spitzenkandidat der Partei bei der Kommunalwahl in Viernheim Tobias Gieding und Bernhard Kammer dabei. Der Bürgermeisterkandidat fungiert als Moderator.

Strack Zimmermann meint nach ihrem Aufruf, den Parteifreund Kammer zum Bürgermeister zu wählen: „Ich sage dazu, ich kenne den Amtsinhaber nicht, und ich möchte ihn nicht zu nahe treten.“ Tobias Gieding geht auch nicht näher auf die Qualifikation von Matthias Baaß ein. Er stellt aber fest, dass es für die neuen Herausforderungen, etwa die drohenden finanziellen Probleme durch die Corona-Pandemie, einfach einen neuen Bürgermeister brauche.

Bernhard Kammer (l.) will Bürgermeister werden, Tobias Gieding will eine starke FDP im Stadtparlament. © Bernhard Kreutzer

Gieding sieht eine Insolvenzwelle heranrollen, die den Kommunen schwer zu schaffen machen werde. Es sei mit erheblichen Einbußen bei der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommenssteuer zu rechnen. Insolvenzen bedeuteten natürlich auch einen Zuwachs an Arbeitslosen. Der lokale Spitzenkandidat hat speziell in Viernheim „eine große Koalition im Geldausgeben“ im Stadtparlament ausgemacht. Es würden zu bereitwillig finanzielle Wohltaten verteilt, statt große und drängende Aufgaben vor dem Hintergrund kommender Engpässe im Blick zu haben.

Strack-Zimmermann ist kommunalpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Bundestag. Sie war von 2008 bis 2014 Erste Bürgermeisterin in Düsseldorf. Mit entsprechenden Erfahrungen ausgestattet sei ihr die Stärkung der Kommunen eine Herzensangelegenheit. Selbst starke und zeitweise schuldenfreie Städte wie Düsseldorf kämen mit der Pandemie jetzt in große Not.

Angelehnt an Gieding erklärt die Nordrhein-Westfälin, viele Kommunen hätten in der Vergangenheit viel Geld zum Fenster hinausgeschmissen. Das räche sich nun. Dabei sei eine gesunde Kommune, die ihre Bürger versorgen kann, das beste Mittel gegen Radikalisierung in der Bevölkerung. Sie werde sich auch in Zukunft in Berlin für eine bessere Ausstattung der Kommunen engagieren. Die FDP werde den Bund nicht aus der Verantwortung lassen. Denn, beispielhaft bezogen auf die Kitaplätze: „Wer bestellt, bezahlt.“

Wobei der Bergsträßer Till Mansmann der Ansicht ist, der Bund und die Kommunen leisteten schon erhebliche finanzielle Anstrengungen – und es seien eher die Länder, die sich beim Zahlen sehr zurückhaltend verhielten.