Favoritensieg beim Osada-Cup

Viernheim. Mit einem Favoritensieg ging am Sonntagabend der Helmut-Osada-Cup, das traditionelle Handball-Turnier des TSV Amicitia Viernheim, zu Ende. Im Finale zweier Drittliga-Teams setzte sich die HSG Hanau mit 28:24 gegen den die SG Hochdorf-Friesenheim durch. Für die große Überraschung des Turnier sorgte das Badenliga-Team der Gastgeber, die nach Siegen über die Oberligisten Eckenheim und Worms ins Spiel um Platz drei einzogen, dort aber dem Kräfteverschleiß Tribut zollen mussten und mit 21:29 unterlagen. Überaus positiv war auch der Zuschauerzuspruch an allen drei Tagen. Das Publikum nahm die Regeln – unter anderem 3G und Anmeldung per App – sehr gut an. me

