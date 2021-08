Favorit setzt sich durch

Viernheim. . Der Pokalwettbewerb des Fußballkreises Mannheim aus der vergangenen Saison geht nach einer Corona-bedingten Unterbrechung in die entscheidende Phase. So wurde nun im Halbfinalspiel der zweite Endspielteilnehmer ermittelt. In der Partie zwischen dem A-Ligisten SG Oftersheim und dem Kreisligisten TSV Amicitia Viernheim setzten sich die Gäste mit 2:0 durch. So kommt es am Samstag, 7. August, 16 Uhr, bei der Spvgg Ketsch zum Finale zwischen dem FV Brühl 2 und den Viernheimern.

Der TSV Amicitia wurde seiner Favoritenrolle gerecht, konnte nach der Pause schließlich seine Überlegenheit auch in Tore ummünzen. In der 60. Minute erzielte Brandon Wiley per Kopf die Führung, zwei Minuten vor dem Ende sorgte der aus der A-Jugend aufgerückte Paul Ewen nach einem Querpass von Wiley mit seinem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung. Spielertrainer Patrick Marschlich sprach nach der Begegnung von einem verdienten Sieg. „Am Anfang hat uns Oftersheim stark gefordert und hätte in Führung gehen können. Mit zunehmender Spieldauer konnten wir die Kontrolle übernehmen, mussten aber trotz der Führung bis in die Schlussphase zittern. Das 0:2 war dann wie eine Erlösung.“ Der TSV Amicitia kann an diesem Samstag zum zweiten Mal nach 2019 den Kreispokal gewinnen. Damals tat sich die Mannschaft aber schwer, denn A-Ligist TSG Rheinau konnte erst nach einem späten Ausgleichstreffer in der anschließenden Verlängerung bezwungen werden. Es gibt für die Viernheimer also keinen Grund, die Reserve des FV Brühl zu unterschätzen, der immerhin schon zwei Kreisligisten aus dem Wettbewerb geworfen hat.

Erfolg in der Verlängerung

Am vergangenen Wochenende siegten die Brühler mit 3:2 nach Verlängerung gegen die SG Hohensachsen und erreichten so das Finale. Brühl hat sich zuvor durch Siege über die TSG Weinheim 2 (8:1), Enosis Mannheim (4:1), ein Freilos, gegen den VfB Gartenstadt 2 (5:3) und eben gegen Hohensachsen für das Finale qualifiziert. Die Blau-Grünen gewannen ihre Spiele bei Enosis Mannheim 2 (4:1), gegen Rot-Weiß Rheinau (2:0) und jetzt in Oftersheim. Dazu kamen der Verzicht von Lindenhof 2 und ein Freilos.

Für die Südhessen geht es schon am Mittwoch, 11. August, 19.30 Uhr, im aktuellen Kreispokal weiter. Das Los hat kurioserweise entschieden, dass erneut der FV Brühl 2 der Gegner sein wird. Diese Partie findet allerdings in Brühl statt. JR

