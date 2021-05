Fast alle Viernheimer Gastronomen warten noch ab

Viernheim. Die Inzidenzwerte befinden sich nicht nur in Deutschland, sondern auch im Kreis Bergstraße im Sinkflug. Nachdem die Zahlen schon seit einigen Tagen unter der magischen Grenze von 100 liegen, treten Lockerungen in Kraft. Sehr zur Freude der Gastronomen, die ab Freitag ihre Außenbereiche für geimpfte, getestete oder genesene Gäste öffnen können. Aber nicht jeder Viernheimer Gastwirt möchte diese Gelegenheit nutzen. Fast alle wollen erst einmal die weitere Entwicklung abwarten.

„Wir werden am Freitag unsere Außenbereiche öffnen“, kündigen Andrea und Gerrit Michelhans vom Bistro Maximum in der Industriestraße an. Zuletzt wurden alle notwendigen Vorkehrungen getroffen, um die behördlichen Vorgaben zu erfüllen. Nach Monaten der kompletten Schließung sei das Interesse der Gäste riesig, was die Reservierungszahlen belegen.

„Natürlich setzen wir weiterhin unser bereits erprobtes Hygienekonzept um“, sagen die beiden. Auf der Internetseite appellieren sie an ihre Gäste: „Denkt bitte an die aktuell gültigen Regeln. Ein Mitarbeiter wird euch am Eingang begrüßen und zum Tisch begleiten. Wir hoffen, dass die Inzidenz weiterhin sinkt, sodass wir eine schöne Sommerzeit mit euch verbringen können.“.

Bei Bar & Grill Townhall am Apostelplatz blickt man täglich gespannt auf die Wettervorhersagen. „Wir würden natürlich gerne unsere Terrasse öffnen. Aber das macht nur bei schönem und trockenem Wetter Sinn. Was sollen wir denn machen, wenn das Essen serviert wird und es zu regnen beginnt?“ So schildert Mitbetreiber Daniele Pitzus die aktuellen Überlegungen. Deshalb will das Team noch abwarten und auch die Entwicklung der Vorgaben ganz genau betrachten. Speisen werden aber weiter geliefert, oder die Kunden können ihr vorbestelltes Essen selbst abholen.

Trattoria ändert ihr Konzept

Giuseppe Anzalone von der Trattoria Colosseo will ebenfalls noch warten, bis sich die Zahlen stabilisiert haben. „Ich möchte nicht eine Woche später schon wieder schließen müssen. Es rentiert sich auch nicht, unter Einschränkungen den Außenbereich zu öffnen, der Aufwand wäre einfach zu groß.“

Derweil wird an einer Änderung des Konzepts gearbeitet. „Es wird künftig keine klassische Speisekarte mehr geben. Unsere Gerichte wechseln und orientieren sich an saisonalen Angeboten. Das steht dann auf einer großen Tafel. Auch Reservierungen sind dann nicht mehr möglich. Zu oft mussten wir anderen Gästen absagen, weil Plätze frei geblieben sind,“ erklärt er.

Christine Rall vom gleichnamigen Café in der Schulstraße übt sich auch noch in Zurückhaltung. „Bei den herrschenden Wetterverhältnissen bleiben das Café und die große Terrasse weiter geschlossen. Nicht so das Ladengeschäft, das auch über das Pfingstwochenende selbstverständlich geöffnet hat.“ Liebhaber leckerer Kuchen und Torten können also auch über die bevorstehenden Feiertage einkaufen. Sonntag und Montag ist das Geschäft von 10 bis 18 Uhr geöffnet.