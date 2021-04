Fast alle kommen zum zweiten Piks

Viernheim. Vier Wochen nach dem ersten Termin haben rund 250 Viernheimer am Sonntag ihre zweite Impfung beim dezentralen Impftermin im Viernheimer Bürgerhaus bekommen.

Statt an zwei Tagen wie am ersten Wochenende ist die Impfaktion diesmal nur auf einen Tag angelegt. „Wir haben sieben Impfkabinen und ausreichend Personal, so dass wir das nicht nur an einem Tag schaffen, sondern auch noch mehr hätten impfen können“, berichtet der Viernheimer Arzt Marc Häffner, medizinischer Leiter des Bergsträßer Impfzentrums, im Gespräch mit dem Südhessen Morgen.

Spritze im kleinen Saal

Fast alle mobilitätseingeschränkten Menschen über 80 Jahre, die vor vier Wochen schon ihre erste Dosis im Bürgerhaus erhalten haben, kommen auch zum zweiten Termin. „247 Bürger stehen auf der Liste“, hat Roger Deuser von den Johannitern nachgezählt. Immer zwölf Personen sind pro Viertelstunde eingeteilt.

Vor dem großen Saal werden bei der Anmeldung die Unterlagen kontrolliert, dabei unterstützen auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Von dort aus gehen die Senioren in die Impfkabinen im kleinen Saal. Neben zwei Ärzten sind es Impfberechtigte der Arbeitsgemeinschaft Viernheimer Hilfsorganisationen (AVH), die die Impfungen durchführen. Nach dem Piks warten die Geimpften im großen Saal ab, ob sich eine Impfreaktion zeigt und dürfen dann mit ihrer Impfbescheinigung wieder nach Hause.

50 Ehrenamtliche im Einsatz

Die elektronische Datenverarbeitung übernehmen, wie das Vorbereiten der Impfspritzen, die Mitarbeiter des Bergsträßer Impfzentrums. „Ansonsten sind es rund 50 ehrenamtliche Helfer der AVH, die am Impftag unterstützen“, sagt Marc Häffner. Dazu gehören Fahrdienste und Krankentransporte genauso wie die tatkräftige Hilfe vor Ort.

Eine weitere dezentrale Aktion ist in Viernheim nicht geplant: „Es werden ja immer mehr die Hausärzte eingebunden“, setzt Häffner darauf, dass es mit den Impfungen weiter und schnell vorangeht. su

