Farbenfrohe Federn der Flamingos

Viernheim. Warum sind Flamingos rosafarben? Auf diese spannende Frage erhielten die Teilnehmer des Sommerferienprojekts „Draußenspaß“ der städtischen Jugendförderung eine Antwort. „Es ist die Nahrung, die überwiegend aus Garnelen bestehen sollte“, erläuterte Projektleiter Christian Stumpf beim Besuch der Kinder im Vogelpark. Um eine möglichst intensive Färbung zu erreichen, gelte die Devise: „Je mehr, desto besser.“

Bei ihrem Ausflug in die Freizeiteinrichtung am Viernheimer Waldrand beschäftigten sich die Ferienspielteilnehmer mit dem Thema Wasservögel. Bei einer Frühstückspause tauschten sie bereits erste Erkenntnisse über die exotischen Tiere aus. Im Laufe des Tages erhielten sie darüber hinaus Informationen zu Gänsen, Enten, Schwänen und Hühnern, die Seen, Tümpel oder Teiche bevölkern und zu ihrem Lebensraum machen.

Sabine Ruth und Christian Stumpf stellen die Wasservögel vor. © Othmar Pietsch

Im Bauernhof des Vogelparks konnten die jungen Besucher ganz unterschiedliche Arten von Wasservögeln beobachten, wie Diepholzer Gänse, Pommernenten, deutsche Lachshühner oder Cröllwitzer Puten. Sie werden vor Ort mit großem Engagement gezüchtet.

Beobachtungen mit dem Fernglas

Diverse Wasservögel aus nächster Nähe beobachten können Tierfreunde auch in der heimischen Natur, wie etwa am Viernheimer Anglersee. Einige Kinder hatten deshalb ihre Ferngläser zum Treffpunkt mitgebracht. Neben Gänsen und Enten entdeckten sie bei ihrem Ausflug in den Viernheimer Wald auch diverse Insekten und Amphibien, die sich auf dem Wasser und im Gebüsch am Ufer tummelten. JR

