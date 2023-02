Fantastische Märchenwelt entdeckt

Viernheim. Märchen erzählen, das ist doch nur was für den Kindergarten, denkt vielleicht so mancher. Doch das stimmt nicht ganz, denn auch Grundschüler und sogar Fünftklässler kann man mit wundersamen Erzählungen fesseln und den Zuhörern sogar noch Wissenswertes mit auf den Weg geben. So geschehen in der vergangenen Woche an der Alexander-von-Humboldt-Schule. Die professionelle Märchenerzählerin Christine Fischbach war zu Gast und erzählte gut 120 Mädchen und Jungen aus den fünften Klassen Geschichten aus den neun Nachbarländern Deutschlands.

„Märchen für den fremden Freund“ lautete das Motto, wobei bekannte und weniger bekannte Volksmärchen aus Holland, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz mit Leidenschaft, Humor und Spannung erzählt wurden. „Märchen wecken auch Verständnis für andere Kulturen“, hat Fischbach erkannt und ist deshalb seit dem Jahr 2000 viel in Schulen unterwegs. Dabei gibt sie auch zweisprachige Auftritte auf Deutsch und Französisch.

Schule als lebendiger Lernort

Christine Fischbach erzählt den Fünftklässlern Märchen. © Othmar Pietsch

Viola Nickel aus der Zweigleitung der Humboldtschule hatte Christine Fischbach bei den internationalen Märchentagen in Baiersbronn im Schwarzwald kennengelernt. Dorthin reisen Märchenerzähler aus aller Welt. „Am Tag unseres Bibliothekjubiläums kam mir der Gedanke, unsere Jüngsten der fünften Klassen die Schule einmal als einen lebendigen, spannenden und kreativen Ort erfahren zu lassen. Schule soll nach den Coronaerlebnissen mit Unterrichtsausfall und Schließung wieder lebendig werden. Die Märchenstunde ist ein Anfang und vielleicht ein Start für eine neue deutsch-französische Freundschaft“, sieht Viola Nickel durchaus nachhaltiges Potenzial.

Alle fünften Klassen hatten zuvor schon im Unterricht das Thema Märchen bearbeitet und in verschiedenen Fächern wie Kunst Figuren gebastelt oder Bilder gemalt, in Deutsch eigene Geschichten erfunden und Märchen im Schuhkarton plastisch nachgebaut.

Ein Krug auf Europareise

Höhepunkt der Unterrichtsreihe war aber nun der Besuch von Christine Fischbach, die in einem traditionellen Gewand einer Frau aus dem Mittelalter die verschiedenen Erzählungen aneinanderreihte und auch die Zuhörer mit einbezog. Der rote Faden war ein tönerner Krug, der plötzlich Beine bekam und sich auf eine Reise durch Mitteleuropa begab. Dabei sammelte er viele Begebenheit auf, die sich in einer bunt zusammengestellten Geschichte widerspiegelten.