Fans feiern bei Kleingärtnern

„Viernheim. Oh wie ist das schön, so was hat man lange nicht geseh’n“, skandierten nicht nur die deutschen Fans in der Münchner Fußballarena. Auch beim Public-Viewing auf dem Gelände des Kleingartenvereins Am Forst herrschte am Samstag großer Jubel. Die gut 60 Besucher hatten sichtlich Spaß am 4:2-Erfolg ihrer Lieblinge über den amtierenden Europameister Portugal.

Dabei hatten einige Experten vor Ort bei Bekanntgabe der Aufstellung noch ihre Zweifel, denn Jogi Löw begann mit der gleichen Formation wie bei der Niederlage gegen Frankreich. Aber schon nach wenigen Minuten kam im Garten Stimmung auf, obwohl der frühe Führungstreffer durch den diesmal überragenden Gosens wegen Abseitsstellung nicht gegeben wurde. Auch das 1:0 der Portugiesen konnte die gute Laune nicht verderben, denn Deutschland war klar Herr im Haus.

„Das war natürlich eine gelungene Veranstaltung, bei der sich alle an die Bestimmungen gehalten haben. Die Masken durften nur an den Biertischgarnituren abgenommen werden. Bei freiem Eintritt mussten wir nur eine Ausschankgenehmigung beantragen und die Daten der Besucher erfassen. „Dazu kam das tolle Wetter und der Sieg“, freute sich der erste Vorsitzende Kai Lieser über die erste größere Veranstaltung in den Kleingärten seit Monaten.

Allerdings musste ein leistungsstarker, für das Tageslicht tauglicher Beamer angemietet werden, denn am späten Nachmittag war es doch recht hell. Für das leibliche Wohl sorgte die „Worschdkischd“, gegen den Durst wurden gekühlte Getränke angeboten. Als Spezialität stand frische Erdbeerbowle auf der Karte.

Beim nächsten Spiel der deutschen Nationalmannschaft am kommenden Mittwoch gegen Ungarn bleibt die Leinwand bei den Kleingärtnern allerdings weiß. „Unter der Woche ist es unserem Team einfach nicht möglich, solch eine Veranstaltung zu stemmen. Die meisten Helfer müssen am nächsten Tag ja wieder zur Arbeit“, bedauerte der zweite Vorsitzende Thomas Severin. Sollte Deutschland aber ein K. O.-Spiel an einem Wochenende erreichen, dann gibt es Am Forst aller Voraussicht nach auch wieder Public Viewing. JR