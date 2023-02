Familien zeigen ihr Können an der Platte

Viernheim. Viel Freude hatten die Teilnehmer eines Eltern-Kind-Turniers, zu dem die Tischtennisabteilung des Viernheimer Turnvereins eingeladen hatte. Acht Mannschaften spielten in zwei Vierergruppen den Sieger aus.

Das erste Halbfinale gewann Anni Albert mit ihrem Vater Christian gegen das Duo Vasil und Ilyan Vasilev. Im zweiten Halbfinale waren Emil und Stefan Schubert gegen Elian und Serda Göc erfolgreich. Den dritten Platz errangen letztlich Anni und Christian Albert.

Als Sieger des Abends durften Vasil und Iliyan Vasilev Siegerurkunden und eine Filmdose vom Kinopolis in Empfang nehmen. Emil und Stefan Schubert als Zweitplatzierte sowie die Drittplatzierten bekamen ebenfalls Urkunden und Preise für ihre Leistungen überreicht.

Nach dem Gruppenfoto begann der gemütliche Teil des Abends. In der „Gut Stub“ stärkten sich die Sportler mit leckerer Pizza und saßen im Anschluss noch lange beisammen. Diese beliebte Tradition trägt neben dem sportlichen Spaß dazu bei, dass sich die Familien kennenlernen, betont der TV in einer Pressemitteilung. Denn ein kameradschaftliches Miteinander werde in der Tischtennisfamilie groß geschrieben. „Es war wieder ein gelungener Abend, der allen Teilnehmern viel Spaß machte.“ red