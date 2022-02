Familien und Kleingruppen säubern die Natur

Viernheim. Seit vielen Jahren putzt sich Viernheim im Frühjahr heraus, Bürger sammeln die achtlos weggeworfenen Abfälle ein, damit die Gemarkung mit Beginn der wärmeren Temperaturen den Menschen wieder als Naherholungsgebiet dienen kann. Nach vielen Jahren wechselt die Zuständigkeit der Flur- und Waldputzaktion aufgrund personeller Veränderungen vom Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt zum Stadtbetrieb Viernheim. Dorothee Olef wird nach Angaben der städtischen Presse- und Informationsstelle ab diesem Jahr die Organisation übernehmen.

Kompass wirkt erneut mit

Unterstützt wird sie dabei von Werner Knapp, dem früheren Mitarbeiter des Liegenschaftsamts der Stadt Viernheim, der sich mittlerweile im Ruhestand befindet. Wie in der Vergangenheit mit von der Partie sind Wolfgang Hofmann, ehemals Chef des Entsorgungsunternehmens Hofmann, Margit Schneider. Beide vertreten die Kompass-Umweltberatung. Schon im dritten Jahr in Folge leidet der Frühjahrsputz, der vom Engagement der Vereine, Schulen und anderer Institutionen lebt, unter der Corona-Pandemie. Deshalb findet erneut keine großangelegte gemeinsame Flur- und Waldputzaktion statt. Interessierte Bürger können laut Stadtverwaltung aber „Corona-konform alleine, in Kleingruppen oder als Hausgemeinschaft Müll sammeln“. Es werden zwei Sammeltermine angeboten: Samstag, 12. März, und Samstag, 19. März, jeweils von 9 bis 12 Uhr.

Viernheimer, die Interesse haben, den Frühjahrsputz zu unterstützen, werden gebeten, sich bis Mittwoch, 9. März, bei Dorothee Olef vom Stadtbetrieb, telefonisch unter 06204/6 07 56 11 oder per E-Mail an dolef@viernheim.de, zu melden. Sie wird die freiwilligen Helfer unter ihrem Wunschdatum auflisten. Soweit es bei der Anmeldung möglich ist, werden die Teilnehmer direkt in ihre Bezirke eingeteilt. „Die Bezirke wurden zuvor vom Organisationsteam nach dem Dringlichkeitsprinzip sorgfältig ausgewählt, denn mittlerweile gibt es einige Ecken in Viernheim, die einen Frühjahrsputz bitter nötig haben“, teilt die städtische Pressestelle mit. Auch für die Übergabe der Warnwesten, Müllzangen und -säcke habe das Team „eine gute Lösung parat, die den Ehrenamtlichen bei der Anmeldung mitgeteilt“ werde.

Die Veranstalter hoffen nun, dass zahlreiche Familien, Kleingruppen und Einzelpersonen bereit sind, an den Aktionstagen die Ärmel hochzukrempeln und den Müll in der Gemarkung zu beseitigen. Sie leisten damit „einen vorbildlichen Beitrag zum Umweltschutz“, betont die Stadt Viernheim. red