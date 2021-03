Viernheim. . Gemeinsam ein Steckenpferd basteln – das können Familien bei einem Onlinekurs, den das Familienbildungswerk (FBW) am Mittwoch, 17. März, 15 bis 17 Uhr, anbietet. Gebraucht werden dafür laut FBW unter anderem ein Besenstiel, eine Socke und Wollreste. Das Material wird kostenfrei zur Verfügung gestellt und kann nach der Anmeldung im Familienbildungswerk abgeholt werden. Der Link zum Kurs wird den Teilnehmern zugeschickt. Anmeldung und weitere Informationen zum Online-Angebot des FBW unter der Telefonnummer 06204/92 96 20, per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de sowie auf der Internetseite familienbildungswerk.de. su